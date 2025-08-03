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3 августа, 12:53

Режим ЧС объявлен в Туапсинском районе из-за непогоды

Ситуация в Туапсинском районе. Обложка © Telegram / МЧС Краснодарского края

Ситуация в Туапсинском районе. Обложка © Telegram / МЧС Краснодарского края

В Туапсинском районе объявлен муниципальный режим ЧС. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Что касается Туапсинского округа. <...> Экстренные и спасательные службы работают в усиленном режиме, оперативно устраняют последствия стихии и оказывают поддержку всем, кто нуждается в помощи. В Туапсинском округе ввели муниципальный режим ЧС», — сказано в публикации.

Кондратьев добавил, что в селе Дефановка вода залила 25 жилых домов, в Молдавановском — 9 домов и 25 приусадебных участков, а в посёлке Новомихайловском подтоплены 20 придомовых территорий. Для эвакуированных жителей организовали два временных пункта размещения на базе школ в Новомихайловском и Джубге.

Особенно тяжёлая ситуация сложилась в Горячем Ключе — из-за резкого подъёма воды в реке Чепси затоплены улицы Калинина и Лесная в селе Фанагорийском. Точное количество пострадавших домов уточняется. Экстренные службы продолжают ликвидацию последствий стихии.

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Напомним, стихия буйствует в Краснодарском крае с самого утра. В посёлке Лермонтова обрушился мост через реку Шапсухо, теперь от дороги на побережье остались 300 домов. А в селе Дефановка с автомобильного моста в реку рухнул автобус с пассажирами.

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Юрий Лысенко
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