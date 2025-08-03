Режим ЧС объявлен в Туапсинском районе из-за непогоды

В Туапсинском районе объявлен муниципальный режим ЧС. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Что касается Туапсинского округа. <...> Экстренные и спасательные службы работают в усиленном режиме, оперативно устраняют последствия стихии и оказывают поддержку всем, кто нуждается в помощи. В Туапсинском округе ввели муниципальный режим ЧС», — сказано в публикации.

Кондратьев добавил, что в селе Дефановка вода залила 25 жилых домов, в Молдавановском — 9 домов и 25 приусадебных участков, а в посёлке Новомихайловском подтоплены 20 придомовых территорий. Для эвакуированных жителей организовали два временных пункта размещения на базе школ в Новомихайловском и Джубге.