«Летают катамараны»: Туристы сняли на видео, как смерч вышел на берег и разнёс пляж под Туапсе
В Краснодарском крае смерч разнёс пляж в посёлке Агой, сель сошёл на трассу М-4
Обложка © Telegram / Мой Агой
Сегодня утром посёлок Агой в Краснодарском крае оказался в эпицентре внезапного природного явления — разрушительного смерча. Вихрь пронёсся над местным пляжем, оставив после себя заметные повреждения и вызвав тревогу среди отдыхающих. Особенно остро переживали стихию дети, которые в панике искали укрытие от бушующей стихии.
Смерч в Краснодарском крае. Видео © Telegram / Мой Агой / Мой Туапсе
На кадрах, снятых туристами, видно, как вихрь вышвырнул катамаран на берег прямо на крышу беседки. Также отдыхающие кричат, что бунгало подлетело.
Тем временем, в других населённых пунктах Туапсинского района ливневые дожди спровоцировали подъём уровня рек, что привело к выходу воды за пределы берегов. Местные жители столкнулись с угрозой подтоплений и вынуждены были принимать меры предосторожности. Кроме того, в посёлке Лермонтово снесло старый железный мост. Сильные дожди в стали причиной схода селевых масс на федеральную автотрассу М-4, участок дороги перекрыт.
«Для проезда в сторону Новороссийска есть возможность объезда через съезд на 1346 км М-4 «Дон» на трассу А-146 Краснодар — Верхнебаканский (южный обход)», — сообщили в Автодоре.
Ещё накануне МЧС распространило предупреждение о вероятности возникновения смерчей в регионе. В связи с этим на территории Краснодарского края действует трёхдневный режим штормового оповещения, призванный повысить готовность населения и служб к экстренным ситуациям.
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