«Летают катамараны»: Туристы сняли на видео, как смерч вышел на берег и разнёс пляж под Туапсе

Сегодня утром посёлок Агой в Краснодарском крае оказался в эпицентре внезапного природного явления — разрушительного смерча. Вихрь пронёсся над местным пляжем, оставив после себя заметные повреждения и вызвав тревогу среди отдыхающих. Особенно остро переживали стихию дети, которые в панике искали укрытие от бушующей стихии.

Смерч в Краснодарском крае. Видео © Telegram / Мой Агой / Мой Туапсе

На кадрах, снятых туристами, видно, как вихрь вышвырнул катамаран на берег прямо на крышу беседки. Также отдыхающие кричат, что бунгало подлетело.

Тем временем, в других населённых пунктах Туапсинского района ливневые дожди спровоцировали подъём уровня рек, что привело к выходу воды за пределы берегов. Местные жители столкнулись с угрозой подтоплений и вынуждены были принимать меры предосторожности. Кроме того, в посёлке Лермонтово снесло старый железный мост. Сильные дожди в стали причиной схода селевых масс на федеральную автотрассу М-4, участок дороги перекрыт.

«Для проезда в сторону Новороссийска есть возможность объезда через съезд на 1346 км М-4 «Дон» на трассу А-146 Краснодар — Верхнебаканский (южный обход)», — сообщили в Автодоре.

Ещё накануне МЧС распространило предупреждение о вероятности возникновения смерчей в регионе. В связи с этим на территории Краснодарского края действует трёхдневный режим штормового оповещения, призванный повысить готовность населения и служб к экстренным ситуациям.