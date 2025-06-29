В США сняли на видео редкое природное явление — танцующий смерч

В штате Южная Дакота жители стали свидетелями редкого природного явления — танцующего смерча, который привлёк внимание своими необычными и завораживающими движениями. Смерч был замечен в районе города Гэри и, по сообщениям местных жителей, прошёл близко к нескольким домам. Тысячи домов и предприятий остались без электричества. Об этом сообщает Hindustan Times.

Танцующий смерч в США. Видео © X/ wxmstrr

Согласно предварительной информации, в результате происшествия пострадал один человек, однако его жизни ничего не угрожает. Спасательные службы оперативно отреагировали на ситуацию, обеспечив необходимую помощь пострадавшему и проводя оценку ущерба.