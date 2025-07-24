Под Волгоградом ураган сорвал башенный кран и обесточил часть города

В порту Волжского, расположенного в Волгоградской области, штормовой ветер повредил башенный кран. По словам очевидцев, стихия сносила лодки на берег и обрывала линии электропередач.

В Волжском штормовой ветер сорвал башенный кран. Видео © Telegram / Халиков

Как рассказали в администрации Волжского, в результате аварийного отключения несколько районов остались без электричества и водоснабжения. Нарушения связаны с обрывом кабеля, подающего питание на городские водозаборные станции.

В компании «Россети Юг» сообщили, что специалисты филиалов «Волгоградэнерго» и «ВМЭС» заняты восстановлением энергетической инфраструктуры региона. 19 бригад энергетиков ведут работы на объектах энергетического комплекса в условиях грозового фронта.