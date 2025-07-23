Небесный титан: Над Москвой зависло огромное грозовое облако

Огромная дождевая туча полностью закрыла небо над некоторыми районами столицы. Очевидцы запечатлели надвигающуюся стихию с высоты башен «Москва-Сити». Кадры публикует телеграм-канал «Москва с огоньком».

На Москву надвигается огромная туча. Видео © Telegram/ Москва с огоньком

Метеорологи рекомендуют москвичам соблюдать меры предосторожности: по возможности оставаться дома, не парковать автомобили вблизи деревьев и других потенциально опасных объектов, которые могут быть повалены сильным ветром. МЧС предупредило горожан о надвигающейся грозе с ливнем и порывистым ветром. Штормовое предупреждение действительно до 21:00 текущего дня.