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23 июля, 16:07

Небесный титан: Над Москвой зависло огромное грозовое облако

Огромную грозовую тучу над Москва-Сити сняли на видео

Огромная дождевая туча полностью закрыла небо над некоторыми районами столицы. Очевидцы запечатлели надвигающуюся стихию с высоты башен «Москва-Сити». Кадры публикует телеграм-канал «Москва с огоньком».

На Москву надвигается огромная туча. Видео © Telegram/ Москва с огоньком

Метеорологи рекомендуют москвичам соблюдать меры предосторожности: по возможности оставаться дома, не парковать автомобили вблизи деревьев и других потенциально опасных объектов, которые могут быть повалены сильным ветром. МЧС предупредило горожан о надвигающейся грозе с ливнем и порывистым ветром. Штормовое предупреждение действительно до 21:00 текущего дня.

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Ранее Life.ru сообщал, что улучшения погоды в Москве стоит ожидать к выходным — дожди прекратятся, а температура немного повысится. После кратковременной передышки в ночь на четверг осадки возобновятся днём, но будут менее интенсивными.

Обложка © Telegram/ Москва с огоньком

Полина Никифорова
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