Небесный титан: Над Москвой зависло огромное грозовое облако
Огромную грозовую тучу над Москва-Сити сняли на видео
Огромная дождевая туча полностью закрыла небо над некоторыми районами столицы. Очевидцы запечатлели надвигающуюся стихию с высоты башен «Москва-Сити». Кадры публикует телеграм-канал «Москва с огоньком».
На Москву надвигается огромная туча. Видео © Telegram/ Москва с огоньком
Метеорологи рекомендуют москвичам соблюдать меры предосторожности: по возможности оставаться дома, не парковать автомобили вблизи деревьев и других потенциально опасных объектов, которые могут быть повалены сильным ветром. МЧС предупредило горожан о надвигающейся грозе с ливнем и порывистым ветром. Штормовое предупреждение действительно до 21:00 текущего дня.
Ранее Life.ru сообщал, что улучшения погоды в Москве стоит ожидать к выходным — дожди прекратятся, а температура немного повысится. После кратковременной передышки в ночь на четверг осадки возобновятся днём, но будут менее интенсивными.
Обложка © Telegram/ Москва с огоньком