В Ростовской области города Гуково и Зверево остались без воды

Города Зверево и Гуково, а также нсеколько сёл в Красносулинском районе Ростовской области временно остались без воды. Из-за отключения света там была остановлена работа насосных станций. Об этом сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.

«Из-за аварийного отключения электроэнергии (в результате грозы) остановлена работа насосных станций Гуково-Гундоровского водовода. Временно прекращена подача воды в: Гуково, Зверево, посёлки Красносулинского района», — написала она в телеграм-канале.

Повреждения уже устраняют, подача воды вскоре восстановится. Пока же организован подвоз воды по заявкам.