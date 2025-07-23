В Ростовской области города Гуково и Зверево остались без воды
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lenar Nigmatullin
Города Зверево и Гуково, а также нсеколько сёл в Красносулинском районе Ростовской области временно остались без воды. Из-за отключения света там была остановлена работа насосных станций. Об этом сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.
«Из-за аварийного отключения электроэнергии (в результате грозы) остановлена работа насосных станций Гуково-Гундоровского водовода. Временно прекращена подача воды в: Гуково, Зверево, посёлки Красносулинского района», — написала она в телеграм-канале.
Повреждения уже устраняют, подача воды вскоре восстановится. Пока же организован подвоз воды по заявкам.
А ранее в районе подмосковных Мытищ произошёл разлив азотной кислоты из автоцистерны. По предварительной информации, водитель допустил утечку химического вещества при движении на границе с городом Королёв. Инцидент произошёл на оживлённой трассе, что вызвало временные ограничения движения.