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23 июля, 16:18

В Ростовской области города Гуково и Зверево остались без воды

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lenar Nigmatullin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lenar Nigmatullin

Города Зверево и Гуково, а также нсеколько сёл в Красносулинском районе Ростовской области временно остались без воды. Из-за отключения света там была остановлена работа насосных станций. Об этом сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.

«Из-за аварийного отключения электроэнергии (в результате грозы) остановлена работа насосных станций Гуково-Гундоровского водовода. Временно прекращена подача воды в: Гуково, Зверево, посёлки Красносулинского района», — написала она в телеграм-канале.

Повреждения уже устраняют, подача воды вскоре восстановится. Пока же организован подвоз воды по заявкам.

Восстановление электроснабжения продолжается в Запорожской области после аварии
Восстановление электроснабжения продолжается в Запорожской области после аварии

А ранее в районе подмосковных Мытищ произошёл разлив азотной кислоты из автоцистерны. По предварительной информации, водитель допустил утечку химического вещества при движении на границе с городом Королёв. Инцидент произошёл на оживлённой трассе, что вызвало временные ограничения движения.

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Александра Вишнякова
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