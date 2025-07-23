Токсичное оранжевое облако попало на видео: Разлив азотной кислоты произошёл в Подмосковье
Суворов: В Подмосковье на трассе произошёл разлив азотной кислоты из грузовика
На границе Мытищ и Королёва из грузовика разлилась азотная кислота. Обложка © Telegram / Артур Суворов
Разлив азотной кислоты из автоцистерны произошёл на Ярославском шоссе в районе Мытищ. Движение временно перекрыто, на месте работают оперативные службы, проводится нейтрализация химиката. Об этом сообщил заместитель главы городского округа Мытищи Артур Суворов.
На границе Мытищ и Королёва из грузовика разлилась азотная кислота. Видео © Telegram / Типичный Королёв
«Дорога перекрыта, проводится локализация и нейтрализация вещества. Прошу сохранять спокойствие и воздержаться от приближения к зоне происшествия», — написал Суворов в телеграм-канале.
По предварительной информации, водитель автоцистерны допустил утечку химического вещества при движении на границе с городом Королёв. Инцидент произошёл на оживлённой трассе, что вызвало временные ограничения движения. Оперативные службы выехали на место, где начались работы по локализации и устранению последствий разлива. Причины происшествия устанавливаются, данные о пострадавших не поступали.
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