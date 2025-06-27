В Ижевске ввели режим ЧС после разлива нефтепродуктов на реке Старковка

В Ижевске введён режим чрезвычайной ситуации в связи с разливом нефтепродуктов в реке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии на своём официальном сайте.

«27 июня на территории города Ижевска по решению Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности было принято решение о введении режима функционирования чрезвычайная ситуация по факту ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на реке Старковка, близ проезда Копрового», — говорится в сообщении.

Согласно информации ведомства, специалисты управления гражданской защиты Ижевска и министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики уже провели анализ проб воды, взятых в различных точках реки. Действие режима ЧС продлится до особого распоряжения.