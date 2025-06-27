В Ижевске ввели режим ЧС после разлива нефтепродуктов на реке Старковка
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В Ижевске введён режим чрезвычайной ситуации в связи с разливом нефтепродуктов в реке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии на своём официальном сайте.
«27 июня на территории города Ижевска по решению Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности было принято решение о введении режима функционирования чрезвычайная ситуация по факту ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на реке Старковка, близ проезда Копрового», — говорится в сообщении.
Согласно информации ведомства, специалисты управления гражданской защиты Ижевска и министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики уже провели анализ проб воды, взятых в различных точках реки. Действие режима ЧС продлится до особого распоряжения.
Ранее сообщалось, что более 30 км береговой линии Енисея очистили после разлива нефтепродуктов. 10 июня эколог отмечала, что на очистку уйдёт около шести недель.