Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 июня, 16:34

В Ижевске ввели режим ЧС после разлива нефтепродуктов на реке Старковка

Обложка © Freepik / vecstock

Обложка © Freepik / vecstock

В Ижевске введён режим чрезвычайной ситуации в связи с разливом нефтепродуктов в реке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии на своём официальном сайте.

«27 июня на территории города Ижевска по решению Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности было принято решение о введении режима функционирования чрезвычайная ситуация по факту ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на реке Старковка, близ проезда Копрового», — говорится в сообщении.

Согласно информации ведомства, специалисты управления гражданской защиты Ижевска и министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики уже провели анализ проб воды, взятых в различных точках реки. Действие режима ЧС продлится до особого распоряжения.

Более 30 км береговой линии Енисея очистили после разлива нефтепродуктов
Более 30 км береговой линии Енисея очистили после разлива нефтепродуктов

Ранее сообщалось, что более 30 км береговой линии Енисея очистили после разлива нефтепродуктов. 10 июня эколог отмечала, что на очистку уйдёт около шести недель.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Происшествия
  • Удмуртская Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar