Более 30 км береговой линии Енисея очистили после разлива нефтепродуктов

В Красноярском крае проводят масштабную операцию по ликвидации последствий разлива дизельного топлива на реке Енисей. По данным главы Казачинского района Юрия Озерских, спасателям удалось очистить более 31 километра береговой линии, обработать 34 650 квадратных метров акватории сорбентами и откачать 12 кубометров нефтесодержащей жидкости.

«В мероприятиях участвуют 130 человек и задействована техника — всего 45 единиц, включая четыре речные суда, девять маломерных кораблей и пять беспилотных летательных аппаратов, выполняющих разведку состояния водной поверхности», — написал он в своём телеграм-канале.