В Красноярском крае в Енисей попало 10-15 тонн топлива из-за пробоины в судне
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В воскресенье вечером в Казачинском районе Красноярского края произошла авария на реке Енисей — судно получило пробоину, в результате чего в воду вылилось от 10 до 15 тонн дизельного топлива, сообщает ЕДДС Енисейского района. Инцидент случился около 21:00 по местному времени (17:00 мск), сейчас на месте работают аварийные службы для ликвидации последствий экологического ЧП.
«Произошёл розлив ГСМ из получившего пробоину судна… В результате происшествия в реку Енисей попало ориентировочно 10-15 тонн дизельного топлива. Необходимо ограничить посещение акватории реке Енисей на время проведения работ по очистке», — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru сообщал, что разлив нефтепродуктов произошёл в акватории Баренцева моря. По предварительным данным, владелец пришвартовал судно в неположенном месте, в результате чего произошло подтопление.