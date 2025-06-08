Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июня, 17:51

В Красноярском крае в Енисей попало 10-15 тонн топлива из-за пробоины в судне

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / twabian

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / twabian

В воскресенье вечером в Казачинском районе Красноярского края произошла авария на реке Енисей — судно получило пробоину, в результате чего в воду вылилось от 10 до 15 тонн дизельного топлива, сообщает ЕДДС Енисейского района. Инцидент случился около 21:00 по местному времени (17:00 мск), сейчас на месте работают аварийные службы для ликвидации последствий экологического ЧП.

«Произошёл розлив ГСМ из получившего пробоину судна… В результате происшествия в реку Енисей попало ориентировочно 10-15 тонн дизельного топлива. Необходимо ограничить посещение акватории реке Енисей на время проведения работ по очистке», — говорится в сообщении.

Минэкологии Якутии сообщило о разливе нефтепродуктов на реке Лене
Минэкологии Якутии сообщило о разливе нефтепродуктов на реке Лене

Ранее Life.ru сообщал, что разлив нефтепродуктов произошёл в акватории Баренцева моря. По предварительным данным, владелец пришвартовал судно в неположенном месте, в результате чего произошло подтопление.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
  • Красноярский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar