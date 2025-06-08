В Красноярском крае в Енисей попало 10-15 тонн топлива из-за пробоины в судне

В воскресенье вечером в Казачинском районе Красноярского края произошла авария на реке Енисей — судно получило пробоину, в результате чего в воду вылилось от 10 до 15 тонн дизельного топлива, сообщает ЕДДС Енисейского района. Инцидент случился около 21:00 по местному времени (17:00 мск), сейчас на месте работают аварийные службы для ликвидации последствий экологического ЧП.