Уже 30 тонн дизеля вылилось в Енисей после крушения теплохода на Казачинском пороге
Глава Казачинского района: В Енисей попало 30 тонн топлива после аварии судна
Дизель, разлившийся в Енисее. Обложка © Telegram / Юрий Озерских
В Енисей вылилось порядка 30 тонн дизельного топлива из повреждённого бака корабля, который получил пробоину на Казачинском пороге. В Казачинском районе Красноярского края введён режим ЧС, сообщает глава муниципалитета Юрий Озерских.
Авария в Енисее. Видео © Telegram / Юрий Озерских
«В Енисей попало около 30 тонн дизельного топлива. С вечера активно работает районная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС. На территории нашего района введён режим ЧС. На месте работают все службы и надзорные органы», — уточнил чиновник данные.
По его словам, нефтяное пятно уже достигло берегов Пискуновки и Момотово. Угрозы для местных жителей и туристов нет, однако может пострадать флора и фауна, отметил Озерских. По его словам, Казачинские пороги — опасный для судоходства участок, и подобные происшествия ожидаемы, поэтому специалисты давно отработали механизмы реагирования на подобные ситуации.
Напомним, вечером 8 июня в Казачинском районе Красноярского края произошла авария на реке Енисей — проплывавшее судно получило пробоину и село на мель. Корабль буксировал две баржи, но наскочил на речной порог. Повреждёнными оказались топливный бак и рулевое управление. В Енисей начало выливаться дизельное топливо. Пострадавших нет.