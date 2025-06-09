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9 июня, 07:55

Уже 30 тонн дизеля вылилось в Енисей после крушения теплохода на Казачинском пороге

Глава Казачинского района: В Енисей попало 30 тонн топлива после аварии судна

Дизель, разлившийся в Енисее. Обложка © Telegram / Юрий Озерских

Дизель, разлившийся в Енисее. Обложка © Telegram / Юрий Озерских

В Енисей вылилось порядка 30 тонн дизельного топлива из повреждённого бака корабля, который получил пробоину на Казачинском пороге. В Казачинском районе Красноярского края введён режим ЧС, сообщает глава муниципалитета Юрий Озерских.

Авария в Енисее. Видео © Telegram / Юрий Озерских

«В Енисей попало около 30 тонн дизельного топлива. С вечера активно работает районная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС. На территории нашего района введён режим ЧС. На месте работают все службы и надзорные органы», — уточнил чиновник данные.

По его словам, нефтяное пятно уже достигло берегов Пискуновки и Момотово. Угрозы для местных жителей и туристов нет, однако может пострадать флора и фауна, отметил Озерских. По его словам, Казачинские пороги — опасный для судоходства участок, и подобные происшествия ожидаемы, поэтому специалисты давно отработали механизмы реагирования на подобные ситуации.

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Напомним, вечером 8 июня в Казачинском районе Красноярского края произошла авария на реке Енисей — проплывавшее судно получило пробоину и село на мель. Корабль буксировал две баржи, но наскочил на речной порог. Повреждёнными оказались топливный бак и рулевое управление. В Енисей начало выливаться дизельное топливо. Пострадавших нет.

Татьяна Миссуми
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