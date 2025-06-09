Уже 30 тонн дизеля вылилось в Енисей после крушения теплохода на Казачинском пороге

В Енисей вылилось порядка 30 тонн дизельного топлива из повреждённого бака корабля, который получил пробоину на Казачинском пороге. В Казачинском районе Красноярского края введён режим ЧС, сообщает глава муниципалитета Юрий Озерских.

Авария в Енисее. Видео © Telegram / Юрий Озерских

«В Енисей попало около 30 тонн дизельного топлива. С вечера активно работает районная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС. На территории нашего района введён режим ЧС. На месте работают все службы и надзорные органы», — уточнил чиновник данные.

По его словам, нефтяное пятно уже достигло берегов Пискуновки и Момотово. Угрозы для местных жителей и туристов нет, однако может пострадать флора и фауна, отметил Озерских. По его словам, Казачинские пороги — опасный для судоходства участок, и подобные происшествия ожидаемы, поэтому специалисты давно отработали механизмы реагирования на подобные ситуации.