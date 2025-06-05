Члены экипажа загоревшегося в Японском море судна «Айсберг» доставлены в Пусан
Судно. Обложка © Шедеврум / Life.ru
В Пусан доставили членов экипажа рыболовецкого судна, которое загорелось в Японском море, выполняя рейс из Приморья в Южную Корею. Об этом сообщил представитель Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
«Предварительно, моряки доставлены до места», — передаёт РИА «Новости».
По словам представителя организации, огонь на судне до сих пор не удалось потушить.
Напомним, ранее Life.ru сообщал, что рыболовецкое судно «Айсберг» загорелось, выполняя рейс в Южную Корею. На борту в тот момент находились 17 человек. Всем им удалось благополучно эвакуироваться, никто из них не пострадал.