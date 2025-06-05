Члены экипажа загоревшегося в Японском море судна «Айсберг» доставлены в Пусан

В Пусан доставили членов экипажа рыболовецкого судна, которое загорелось в Японском море, выполняя рейс из Приморья в Южную Корею. Об этом сообщил представитель Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«Предварительно, моряки доставлены до места», — передаёт РИА «Новости».

По словам представителя организации, огонь на судне до сих пор не удалось потушить.