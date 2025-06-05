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Регион
5 июня, 05:19

Члены экипажа загоревшегося в Японском море судна «Айсберг» доставлены в Пусан

Судно. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Судно. Обложка © Шедеврум / Life.ru

В Пусан доставили членов экипажа рыболовецкого судна, которое загорелось в Японском море, выполняя рейс из Приморья в Южную Корею. Об этом сообщил представитель Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«Предварительно, моряки доставлены до места», передаёт РИА «Новости».

По словам представителя организации, огонь на судне до сих пор не удалось потушить.

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Напомним, ранее Life.ru сообщал, что рыболовецкое судно «Айсберг» загорелось, выполняя рейс в Южную Корею. На борту в тот момент находились 17 человек. Всем им удалось благополучно эвакуироваться, никто из них не пострадал.

Мария Любицкая
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