Эколог Есина: На очистку Енисея от разлива топлива уйдёт до шести недель

Ликвидация последствий разлива дизельного топлива на Енисее может занять до шести недель. Такие сроки в беседе с «Постньюс» озвучила член Экспертного совета при Комитете Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Елена Есина.