Эколог Есина: На очистку Енисея от разлива топлива уйдёт до шести недель
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Ликвидация последствий разлива дизельного топлива на Енисее может занять до шести недель. Такие сроки в беседе с «Постньюс» озвучила член Экспертного совета при Комитете Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Елена Есина.
Таким образом, эксперт склонна не доверять прогнозам администрации района о «двух-трёх неделях работ» по сбору топлива.
«Даже при меньшей площади загрязнения ликвидация последствий длилась полтора месяца», — предупредила эксперт.
Напомним, вечером 8 июня в Казачинском районе Красноярского края произошла авария на реке Енисей — проплывавшее судно получило пробоину и село на мель. Повреждёнными оказались топливный бак и рулевое управление. В Енисей начало выливаться дизельное топливо. Речь, по данным региональных властей, может идти об объёмах до 30 тонн.