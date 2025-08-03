Автобус упал с моста в реку под Туапсе, 25 человек оказались в воде

В селе Дефановка Краснодарского края пассажирский автобус упал с моста в реку. Ранее из-за сильных дождей там вышла из берегов река Дефань. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

В селе Дефановка Краснодарского края пассажирский автобус упал с моста в реку. Видео © Telegram / Мой Туапсе, Оперативный штаб — Краснодарский край

Спасатели экстренно выехали на место происшествия и смогли эвакуировать 25 человек, находившихся в транспорте. В операции приняли участие 7 человек и 2 единицы техники. На данный момент ситуация вокруг Туапсинского муниципального округа находится под контролем губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

«В селе Дефановка по ул. Кольцевой с моста в реку упал автобус. Сотрудники «Кубань-Спас» спасли всех 25 человек», — говорится в сообщении.