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3 августа, 09:23

Мощный поток воды смыл мост на Кубани и отрезал от цивилизации целый посёлок – видео

В Краснодарском крае вода смыла мост, отрезав от цивилизации посёлок Лермонтово

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Из-за сильных ливней, прошедших в последние часы на некоторых участках Черноморского побережья Краснодарского края, произошло обрушение моста через реку Шапсухо в посёлке Лермонтово. Это популярное место отдыха, которое находится недалеко от посёлка Джубга по направлению к Туапсе и Сочи. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 3 августа сообщил, что следит за ситуацией.

В черноморском поселке Лермонтово на Кубани разрушен пост. Видео © Life.ru

«Место сейчас полностью оцеплено. За рекой без переправы остались 300 домов. Ищем альтернативные пути объезда», сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко.

Сейчас на месте происшествия работают все оперативные службы. Предварительный обход подтопленных частных домов не выявил. Власти подчеркнули, что уровень воды в реке Шапсухо пока не спал, но и не повышается. В полиции Краснодарского края сообщили, что в связи с обрушением моста в Лермонтово перекрыт проезд к пяти улицам посёлка.

«На месте подтопдений работают все оперативные службы. Задействованы 50 человек и 12 единиц техники. Прогнозируется смещение циклона в сторону Псебе и Ольгинки и далее в северные части округа», — добавил Бойко.

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Ранее Life.ru рассказал, что селевой поток сошёл по реке Герхожан-Суу в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. Спасатели сразу же перекрыли движение в районе опасного участка. До этого сель сошёл в районе города Тырныауз.

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Наталья Афонина
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