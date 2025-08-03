Мощный поток воды смыл мост на Кубани и отрезал от цивилизации целый посёлок – видео

Из-за сильных ливней, прошедших в последние часы на некоторых участках Черноморского побережья Краснодарского края, произошло обрушение моста через реку Шапсухо в посёлке Лермонтово. Это популярное место отдыха, которое находится недалеко от посёлка Джубга по направлению к Туапсе и Сочи. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 3 августа сообщил, что следит за ситуацией.

В черноморском поселке Лермонтово на Кубани разрушен пост. Видео © Life.ru

«Место сейчас полностью оцеплено. За рекой без переправы остались 300 домов. Ищем альтернативные пути объезда», — сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко.

Сейчас на месте происшествия работают все оперативные службы. Предварительный обход подтопленных частных домов не выявил. Власти подчеркнули, что уровень воды в реке Шапсухо пока не спал, но и не повышается. В полиции Краснодарского края сообщили, что в связи с обрушением моста в Лермонтово перекрыт проезд к пяти улицам посёлка.