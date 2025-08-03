Мощный поток воды смыл мост на Кубани и отрезал от цивилизации целый посёлок – видео
В Краснодарском крае вода смыла мост, отрезав от цивилизации посёлок Лермонтово
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Из-за сильных ливней, прошедших в последние часы на некоторых участках Черноморского побережья Краснодарского края, произошло обрушение моста через реку Шапсухо в посёлке Лермонтово. Это популярное место отдыха, которое находится недалеко от посёлка Джубга по направлению к Туапсе и Сочи. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 3 августа сообщил, что следит за ситуацией.
В черноморском поселке Лермонтово на Кубани разрушен пост. Видео © Life.ru
«Место сейчас полностью оцеплено. За рекой без переправы остались 300 домов. Ищем альтернативные пути объезда», — сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко.
Сейчас на месте происшествия работают все оперативные службы. Предварительный обход подтопленных частных домов не выявил. Власти подчеркнули, что уровень воды в реке Шапсухо пока не спал, но и не повышается. В полиции Краснодарского края сообщили, что в связи с обрушением моста в Лермонтово перекрыт проезд к пяти улицам посёлка.
«На месте подтопдений работают все оперативные службы. Задействованы 50 человек и 12 единиц техники. Прогнозируется смещение циклона в сторону Псебе и Ольгинки и далее в северные части округа», — добавил Бойко.
Ранее Life.ru рассказал, что селевой поток сошёл по реке Герхожан-Суу в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. Спасатели сразу же перекрыли движение в районе опасного участка. До этого сель сошёл в районе города Тырныауз.