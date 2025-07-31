В Кабардино-Балкарии из-за сильного дождя сходит мощный сель
В Кабардино-Балкарии перекрыто движение из-за схода селя в Эльбрусском районе
По реке Герхожан-Суу в настоящее время сходит селевой поток. Обложка © Telegram / МЧС Кабардино-Балкарии
Селевой поток сошёл по реке Герхожан-Суу в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии — спасатели перекрыли движение в районе опасного участка. На месте работают оперативные службы, данные уточняются. Об этом сообщили в МЧС региона.
По реке Герхожан-Суу в настоящее время сходит селевой поток. Обложка © Telegram / МЧС Кабардино-Балкарии
По реке Герхожан-Суу в настоящее время сходит селевой поток. Из-за угрозы жизни и здоровью людей движение в районе бедствия перекрыто. На месте работают оперативная группа МЧС России, а также экипажи ГИБДД. Ведётся мониторинг обстановки и уточнение последствий происшествия.
Ранее сход селя произошёл в районе города Тырныауз в Кабардино-Балкарии. Обошлось без пострадавших. Горные районы республики регулярно страдают от природных катаклизмов. В подобных случаях главной задачей оперативных служб остаётся предотвращение угрозы для людей и критической инфраструктуры.