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Регион
22 июля, 02:52

В МЧС заявили, что сход селя в Тырныаузе обошёлся без жертв и пострадавших

Сошедший в КБР сель. Обложка © Telegram / МЧС Кабардино-Балкарии

Сошедший в КБР сель. Обложка © Telegram / МЧС Кабардино-Балкарии

В городе Тырныаузе в Кабардино-Балкарии в результате схода селя нет жертв и пострадавших. Об этом сообщил начальник Главного управления МЧС России по КБР Михаил Надежин.

«Можно сказать точно, что жертв и пострадавших нет», – заявил Надежин.

Жителей призвали воздержаться от поездок в пострадавший район, где продолжается сход сели. Видео © Telegram / Казбек Коков

Представитель МЧС также призвал жителей и туристов воздержаться от поездок в район Приэльбрусья в течение сегодняшнего и завтрашнего дня до вечера, объясняя это необходимостью обеспечения безопасности.

В то же время глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил о продолжающемся сходе сели в районе происшествия. В Тырныаузе был создан пункт временного размещения для жителей и начал работу оперативный штаб для координации действий по ликвидации последствий.

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Юния Ларсон
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