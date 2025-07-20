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Регион
20 июля, 11:11

Камчатский губернатор предупредил о возможных афтершоках после землетрясения

Губернатор Солодов: На Камчатке сохраняется вероятность афтершоков

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / raditya

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / raditya

В акватории рядом с Петропавловском-Камчатским сегодня была зафиксирована серия сильных землетрясений. Магнитуда мощнейшего из них составила 7,6 балла. Вероятность афтершоков сохраняется до сих пор, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Система оповещения о цунами сработала без сбоев, хотя прогнозируемая высота волны была минимальной. В настоящий момент проведена проверка всех медицинских учреждений региона, продолжается осмотр образовательных и социальных объектов. Существенных повреждений на данный момент не выявлено.

«Сейчас время подхода первой волны прошло. Ни в одном населённом пункте цунами не наблюдалось», — отметил глава региона.

Специалисты продолжают обработку поступающих сообщений о возможных разрушениях в жилом секторе, чтобы оперативно реагировать на любые выявленные проблемы. Таким образом, ситуация остаётся под контролем, несмотря на высокую сейсмическую активность в регионе.

Угроза цунами объявлена на Курилах вслед за Камчаткой
Угроза цунами объявлена на Курилах вслед за Камчаткой

Ранее Life.ru рассказывал, что на Камчатке было зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 7,6. Эпицентр подземных толчков располагался в 115 км от Петропавловска-Камчатского, он залезал на глубине 5 км. В некоторых населённых пунктах возникла угроза цунами.

Владимир Озеров
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