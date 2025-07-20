Камчатский губернатор предупредил о возможных афтершоках после землетрясения
Губернатор Солодов: На Камчатке сохраняется вероятность афтершоков
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / raditya
В акватории рядом с Петропавловском-Камчатским сегодня была зафиксирована серия сильных землетрясений. Магнитуда мощнейшего из них составила 7,6 балла. Вероятность афтершоков сохраняется до сих пор, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
Система оповещения о цунами сработала без сбоев, хотя прогнозируемая высота волны была минимальной. В настоящий момент проведена проверка всех медицинских учреждений региона, продолжается осмотр образовательных и социальных объектов. Существенных повреждений на данный момент не выявлено.
«Сейчас время подхода первой волны прошло. Ни в одном населённом пункте цунами не наблюдалось», — отметил глава региона.
Специалисты продолжают обработку поступающих сообщений о возможных разрушениях в жилом секторе, чтобы оперативно реагировать на любые выявленные проблемы. Таким образом, ситуация остаётся под контролем, несмотря на высокую сейсмическую активность в регионе.
Ранее Life.ru рассказывал, что на Камчатке было зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 7,6. Эпицентр подземных толчков располагался в 115 км от Петропавловска-Камчатского, он залезал на глубине 5 км. В некоторых населённых пунктах возникла угроза цунами.