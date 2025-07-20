Камчатский губернатор предупредил о возможных афтершоках после землетрясения

В акватории рядом с Петропавловском-Камчатским сегодня была зафиксирована серия сильных землетрясений. Магнитуда мощнейшего из них составила 7,6 балла. Вероятность афтершоков сохраняется до сих пор, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Система оповещения о цунами сработала без сбоев, хотя прогнозируемая высота волны была минимальной. В настоящий момент проведена проверка всех медицинских учреждений региона, продолжается осмотр образовательных и социальных объектов. Существенных повреждений на данный момент не выявлено.

«Сейчас время подхода первой волны прошло. Ни в одном населённом пункте цунами не наблюдалось», — отметил глава региона.

Специалисты продолжают обработку поступающих сообщений о возможных разрушениях в жилом секторе, чтобы оперативно реагировать на любые выявленные проблемы. Таким образом, ситуация остаётся под контролем, несмотря на высокую сейсмическую активность в регионе.