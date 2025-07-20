Угроза цунами объявлена на Курилах вслед за Камчаткой
На Курильских островах объявили угрозу цунами после землетрясения
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На Курильских островах объявили угроза цунами после мощного землетрясения магнитудой 7,7 балла в акватории Тихого океана. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.
«Зарегистрировано землетрясение в акватории Тихого океана в 353 км северо-восточнее города Северо-Курильска. Магнитуда сейсмического события составила 7,7, а глубина — 24 км. Землетрясение ощущалось до трех баллов на территории Северо-Курильского района. Центр цунами объявил о приближении волны к островам Парамушир и Шумшу Северо-Курильского района», — передали в ведомстве.
К настоящему моменту пресс-служба областного МЧС объявила об отмене угрозы цунами. Специалисты приступили к обследованию жилого фонда, социальных, дорожных и коммунальных объектов муниципальных образований.
Напомним, сегодня на Камчатке была зафиксирована мощная сейсмическая активность — в регионе произошли десять землетрясений в течение полутора часов. Магнитуда самых сильных составляла 7,6 балла, специалисты предупреждали о возможном ударе цунами.