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Регион
20 июля, 10:02

Угроза цунами объявлена на Курилах вслед за Камчаткой

На Курильских островах объявили угрозу цунами после землетрясения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zacarias da Mata

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zacarias da Mata

На Курильских островах объявили угроза цунами после мощного землетрясения магнитудой 7,7 балла в акватории Тихого океана. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

«Зарегистрировано землетрясение в акватории Тихого океана в 353 км северо-восточнее города Северо-Курильска. Магнитуда сейсмического события составила 7,7, а глубина — 24 км. Землетрясение ощущалось до трех баллов на территории Северо-Курильского района. Центр цунами объявил о приближении волны к островам Парамушир и Шумшу Северо-Курильского района»,передали в ведомстве.

К настоящему моменту пресс-служба областного МЧС объявила об отмене угрозы цунами. Специалисты приступили к обследованию жилого фонда, социальных, дорожных и коммунальных объектов муниципальных образований.

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Напомним, сегодня на Камчатке была зафиксирована мощная сейсмическая активность — в регионе произошли десять землетрясений в течение полутора часов. Магнитуда самых сильных составляла 7,6 балла, специалисты предупреждали о возможном ударе цунами.

Юрий Лысенко
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