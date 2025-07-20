«Возможны афтершоки»: Губернатор рассказал о последствиях десяти землетрясений на Камчатке

Сильнейшие толчки при землетрясении на Камчатке достигали 7,6 балла, время подхода первой волны цунами прошло. Об этом сообщил глава региона Владимир Солодов, отметив, что значительных повреждений пока не обнаружено, но возможны афтершоки.

«Возможны и повторные толчки. Штатно сработала система предупреждения о возможности цунами, несмотря на незначительную высоту ожидаемой волны. В настоящее время обследованы все медицинские учреждения, продолжается осмотр образовательных и социальных учреждений, значительных повреждений пока не обнаружено» , — пишет губернатор в своём Telegram-канале.

Он пояснил, что самые сильные толчки в регионе достигали магнитуды 7,6. Солодов при этом рассказал, что время подхода первой волны у берегов Камчатки прошло. Ни в одном населённом пункте цунами после серии землетрясений не наблюдалось.