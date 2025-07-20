«Что за Апокалипсис?!» Появились кадры из квартир во время десяти мощных землетрясений на Камчатке

На Камчатке всего за полтора часа произошло десять землетрясений, самое мощное достигло магнитуды 7,4, оно зафиксировано вблизи побережья. О случившемся сообщили в МЧС России по Камчатскому краю. Жителей также предупредили об угрозе цунами.

Землетрясение на Камчатке. Видео © VK / Подслушано Елизово

«После второго землетрясения, произошедшего в акватории Тихого океана, объявлена угроза цунами для нескольких населённых пунктов Камчатки. Максимальная высота волны прогнозируется в селе Никольское. Там ожидают подход волны высотой до 0,29 м. В Усть-Камчатске возможен подъём до 0,19 м», — уточнили в ведомстве.

Спасатели призвали население подняться на возвышенности и не приближаться к воде. Как уточняется, эпицентры подземных толков находятся в 130 — 166 километрах от Петропавловска-Камчатского. В Сети жители делятся кадрами с места ЧП. В квартирах дрожат стены, мебель, а в магазинах с полок падает продукция, по населённым пунктам разносится через громкоговоритель предупреждение об опасности. «Знатно пошатало, всё попадало», — спокойно прокомментировал свой ролик из торгового центра один из местных жителей. Другие называют происходящее Апокалипсисом.