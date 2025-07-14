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14 июля, 18:38

У берегов Панамы произошло землетрясение магнитудой 6,2

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / menur

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / menur

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья Панамы. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По данным ведомства, эпицентр подземных толчков располагался в 251 км к северу от города Давид на западе страны. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

На данный момент нет информации о пострадавших или разрушениях. Угроза цунами не объявлялась.

Камчатку встряхнуло землетрясение магнитудой 5,2
Камчатку встряхнуло землетрясение магнитудой 5,2

Ранее Life.ru сообщал, что в Стамбуле произошло землетрясение, вызвавшее кратковременное беспокойство среди горожан. По информации издания Türkiye, сила подземных толчков составила 4,2 балла, однако национальное управление AFAD зафиксировало 3,8 балла. Разница в оценках магнитуды может быть связана с методами измерений или расположением сейсмодатчиков.

Александра Мышляева
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