У берегов Панамы произошло землетрясение магнитудой 6,2

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья Панамы. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По данным ведомства, эпицентр подземных толчков располагался в 251 км к северу от города Давид на западе страны. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

На данный момент нет информации о пострадавших или разрушениях. Угроза цунами не объявлялась.