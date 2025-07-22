Сход селевого потока повредил мост на федеральной трассе в Кабардино-Балкарии

В результате схода селевого потока по руслу реки Герхожан-Суу в городе Тырныаузе (Эльбрусский район Кабардино-Балкарии) произошло повреждение опоры моста на федеральной автодороге А-158 «Прохладный — Баксан — Эльбрус». Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, селевая масса частично разрушила конструкцию и вынесла обломки в прилегающую территорию.