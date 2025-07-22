Сход селевого потока повредил мост на федеральной трассе в Кабардино-Балкарии
В результате схода селевого потока по руслу реки Герхожан-Суу в городе Тырныаузе (Эльбрусский район Кабардино-Балкарии) произошло повреждение опоры моста на федеральной автодороге А-158 «Прохладный — Баксан — Эльбрус». Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, селевая масса частично разрушила конструкцию и вынесла обломки в прилегающую территорию.
Сход селевого потока повредил мост в Кабардино-Балкарии. Видео © Telegram г.п.Тырныауз | местная администрация
Движение на данном участке автодороги полностью перекрыто в обоих направлениях до завершения оценки масштабов повреждений. Спасательные службы проводят осмотр конструкции для определения степени её повреждения и дальнейших восстановительных работ. В районе объявлен режим ЧС .
Ранее сообщалось, что в Наро-Фоминском районе Московской области из-за дождей обрушился мост. Бетонную конструкцию размыло ночью, она рухнула. Life.ru публиковал видео с места.
Сход селевого потока повредил мост в Кабардино-Балкарии. Обложка © Telegram / МЧС Кабардино-Балкарии