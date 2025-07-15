«Господи, спаси и помоги»! На видео сняли момент падения моста с крестоходцами в Вологде
На видео попал момент обрушения подвесного моста с людьми в реку в Вологде
Обложка © Telegram / Вологда Онлайн
В Сети опубликовали кадры обрушения подвесного моста в реку Юг в Вологде. Пострадали 12 человек. Трое из них госпитализированы, в том числе одна женщина с тяжёлыми травмами, которую доставили в областной центр на вертолёте. Ещё двое находятся в местном стационаре с переломами, остальные девять человек отделались ушибами и ссадинами и получают амбулаторное лечение.
Обрушения подвесного моста с людьми в Вологде. Видео © Telegram / Вологда Онлайн
«Господи, спаси и помоги!» — кричит на видео очевидица и просит стоящего рядом мужчину бежать крестоходцам на помощь. Тот со всех ног бросается на подмогу упавшим в реку. При этом женщины и дети продолжают кричать.
Напомним, обрушение моста произошло 12 июля во время крестного хода, когда на нём находились участники шествия. Согласно официальным данным, после происшествия в центральную районную больницу доставили шестерых пострадавших. Всем 12 пострадавшим назначены единовременные выплаты. При тяжком вреде здоровью положено 50 тысяч рублей, при среднем — 30 тысяч, при лёгком — 15 тысяч рублей.