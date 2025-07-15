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15 июля, 10:07

«‎Господи, спаси и помоги»! На видео сняли момент падения моста с крестоходцами в Вологде

На видео попал момент обрушения подвесного моста с людьми в реку в Вологде

Обложка © Telegram / Вологда Онлайн

Обложка © Telegram / Вологда Онлайн

В Сети опубликовали кадры обрушения подвесного моста в реку Юг в Вологде. Пострадали 12 человек. Трое из них госпитализированы, в том числе одна женщина с тяжёлыми травмами, которую доставили в областной центр на вертолёте. Ещё двое находятся в местном стационаре с переломами, остальные девять человек отделались ушибами и ссадинами и получают амбулаторное лечение.

Обрушения подвесного моста с людьми в Вологде. Видео © Telegram / Вологда Онлайн

«‎Господи, спаси и помоги!» — кричит на видео очевидица и просит стоящего рядом мужчину бежать крестоходцам на помощь. Тот со всех ног бросается на подмогу упавшим в реку. При этом женщины и дети продолжают кричать.

Рухнувший во время крестного хода под Вологдой мост решили собрать заново
Рухнувший во время крестного хода под Вологдой мост решили собрать заново

Напомним, обрушение моста произошло 12 июля во время крестного хода, когда на нём находились участники шествия. Согласно официальным данным, после происшествия в центральную районную больницу доставили шестерых пострадавших. Всем 12 пострадавшим назначены единовременные выплаты. При тяжком вреде здоровью положено 50 тысяч рублей, при среднем — 30 тысяч, при лёгком — 15 тысяч рублей.

Александра Мышляева
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