«‎Господи, спаси и помоги»! На видео сняли момент падения моста с крестоходцами в Вологде

В Сети опубликовали кадры обрушения подвесного моста в реку Юг в Вологде. Пострадали 12 человек. Трое из них госпитализированы, в том числе одна женщина с тяжёлыми травмами, которую доставили в областной центр на вертолёте. Ещё двое находятся в местном стационаре с переломами, остальные девять человек отделались ушибами и ссадинами и получают амбулаторное лечение.

Обрушения подвесного моста с людьми в Вологде. Видео © Telegram / Вологда Онлайн

«‎Господи, спаси и помоги!» — кричит на видео очевидица и просит стоящего рядом мужчину бежать крестоходцам на помощь. Тот со всех ног бросается на подмогу упавшим в реку. При этом женщины и дети продолжают кричать.