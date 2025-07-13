Рухнувший во время крёстного хода под Вологдой мост решили собрать заново

После обрушения моста в Вологодской области, в результате которого пострадали 12 человек во время крёстного хода, было принято решение о его полной пересборке. Губернатор региона Георгий Филимонов сообщил, что специалисты, обследовав место происшествия, признали ремонт нецелесообразным. Вместо этого планируется укрепить существующие опоры и заново собрать на них мост.