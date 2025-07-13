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Регион
13 июля, 18:15

Рухнувший во время крёстного хода под Вологдой мост решили собрать заново

Филимонов: В Вологодской области восстановят рухнувший мост к 17 июля

Обрушившийся мост в Вологодской области. Обложка © Telegram / Дмитрий Мишенёв

Обрушившийся мост в Вологодской области. Обложка © Telegram / Дмитрий Мишенёв

После обрушения моста в Вологодской области, в результате которого пострадали 12 человек во время крёстного хода, было принято решение о его полной пересборке. Губернатор региона Георгий Филимонов сообщил, что специалисты, обследовав место происшествия, признали ремонт нецелесообразным. Вместо этого планируется укрепить существующие опоры и заново собрать на них мост.

«Приняли решение не ремонтировать упавшую конструкцию, а собрать мост заново на существующих опорах, предварительно их укрепив. Работы проведём максимально оперативно. Срок завершения – 17 июля», — приводит слова Филимонова его пресс-служба.

Губернатор отметил, что сейчас важно помочь пострадавшим. Также он поручил проверить состояние других подобных объектов в регионе.

Число пострадавших при обрушении моста в Вологодской области выросло до 12
Число пострадавших при обрушении моста в Вологодской области выросло до 12

Напомним, обрушение моста произошло 12 июля во время крёстного хода, когда на нём находились участники шествия. По информации властей, сразу после инцидента шесть человек были доставлены в центральную районную больницу. Изначально сообщалось о восьми пострадавших, но, согласно обновлённым данным, их число увеличилось до 12.

Анастасия Никонорова
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