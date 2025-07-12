В Вологодской области обрушился подвесной мост во время крестного хода

В Никольском округе Вологодской области обрушился подвесной пешеходный мост, по которому шёл крестный ход. Шесть человек получили травмы и были госпитализированы в центральную районную больницу. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Губернатор Георгий Филимонов проинформировал, что к месту происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Медицинская помощь оказывается всем пострадавшим. Глава региона взял ситуацию под личный контроль», — рассказали в правительстве региона.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов лично взял ситуацию под контроль. В настоящий момент идёт расследование обстоятельств чрезвычайного происшествия. Происшествие случилось на мосту через реку Юг, соединяющем посёлок Дуниловский и деревню Дунилово.