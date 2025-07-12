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Регион
12 июля, 13:05

В Вологодской области обрушился подвесной мост во время крестного хода

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Никольском округе Вологодской области обрушился подвесной пешеходный мост, по которому шёл крестный ход. Шесть человек получили травмы и были госпитализированы в центральную районную больницу. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Губернатор Георгий Филимонов проинформировал, что к месту происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Медицинская помощь оказывается всем пострадавшим. Глава региона взял ситуацию под личный контроль», — рассказали в правительстве региона.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов лично взял ситуацию под контроль. В настоящий момент идёт расследование обстоятельств чрезвычайного происшествия. Происшествие случилось на мосту через реку Юг, соединяющем посёлок Дуниловский и деревню Дунилово.

Не менее 9 человек погибли в результате обрушения моста на западе Индии
Не менее 9 человек погибли в результате обрушения моста на западе Индии

Ранее в Хабаровском крае посёлок остался отрезан от мира из-за обрушения двух мостов. Причиной ЧП стал паводок.

Полина Никифорова
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