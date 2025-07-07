Посёлок в Хабаровском крае остался отрезан от мира из-за обрушения двух мостов после паводка
Amur Mash: Два моста рухнули из-за паводка в посёлке в Хабаровском крае
Труднодоступный посёлок Высокогорный в Ванинском районе Хабаровского края оказался полностью отрезанным от внешнего мира. Сразу два моста, расположенные поблизости, были разрушены и смыты мощным потоком воды во время паводка, сообщает Amur Mash. Единственный путь к населённому пункту теперь перекрыт.
Оба моста, соединявшие посёлок Высокогорный с внешним миром, разрушены. Видео © Telegram / Amur Mash
Посёлок Высокогорный находится в горной местности. Добраться до него непросто, а после разрушения переправ по обе стороны от перевала Петровский стало и вовсе невозможно. Причиной тому стали реки и ручьи, вышедшие из берегов после продолжительных осадков.
Местные жители не знают, что делать, так как власти региона не предпринимают никаких мер. В связи с этим люди обратились к СМИ в надежде хоть как-то достучаться до правительства.
А накануне произошёл другой похожий инцидент. В Нижегородской области вблизи деревни Борисово обрушилась мостовая переправа, связывавшая её с ближайшим городом Бор. Инцидент произошёл в момент проезда по мосту пожарной машины. Местные жители заявляют, что данный мост был их единственным путём в город.
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