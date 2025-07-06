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6 июля, 16:00

Мост рухнул вместе с пожарной машиной в Нижегородской области

Деревня Борисово в Нижегородской области оказалась отрезана от города Бор после обрушения моста. Он рухнул прямо в тот момент, когда по переправе двигалась пожарная машина, передаёт Telegram-канал «Нижний Новгород без цензуры». Местные жители утверждают, что это был их единственный путь сообщения с городом.

Кадры с места обрушения моста. Видео © Telegram / Нижний Новгород без цензуры

Известно, что бригада пожарных направлялась на тушение огня в соседний населённый пункт. К счастью, по предварительной информации, никто не пострадал. Теперь экстренным службам предстоит решать проблему доступа к очагу возгорания, а жителям Борисово — искать альтернативные маршруты в город.

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Ранее сообщалось, что во Владивостоке лифт с пассажиркой внутри рухнул с высоты седьмого этажа. Очевидцы немедленно вызвали экстренные службы, которые оказали помощь пострадавшей. Прокуратура и Ростехнадзор приступили к расследованию причин инцидента, уделяя приоритетное внимание состоянию лифта и соблюдению норм его эксплуатации.

Обложка © Telegram / Нижний Новгород без цензуры

Ольга Сливченко
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