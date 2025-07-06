Мост рухнул вместе с пожарной машиной в Нижегородской области

Деревня Борисово в Нижегородской области оказалась отрезана от города Бор после обрушения моста. Он рухнул прямо в тот момент, когда по переправе двигалась пожарная машина, передаёт Telegram-канал «Нижний Новгород без цензуры». Местные жители утверждают, что это был их единственный путь сообщения с городом.

Кадры с места обрушения моста. Видео © Telegram / Нижний Новгород без цензуры

Известно, что бригада пожарных направлялась на тушение огня в соседний населённый пункт. К счастью, по предварительной информации, никто не пострадал. Теперь экстренным службам предстоит решать проблему доступа к очагу возгорания, а жителям Борисово — искать альтернативные маршруты в город.