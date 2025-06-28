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28 июня, 09:35

Подъёмный кран рухнул на жилой дом в Улан-Удэ

Прокуратура начала проверку после падения крана на жилой дом в Улан-Удэ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alleks19760526

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alleks19760526

Прокуратура Октябрьского района города Улан-Удэ взяла под контроль расследование обстоятельств, связанных с падением подъёмного крана на жилое здание по улице Забайкальская. Об этом сообщили в пресс-службе.

Кран упал на крышу дома. Видео © Telegram / Бурятия экстренно

По предварительным данным, никого из жильцов дома краном не прибило. В настоящее время проверяются все детали происшествия для установления точных причин и возможных последствий.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили представители прокуратуры.

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Владимир Озеров
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