На шестилетнего мальчика рухнуло дерево в детском саду в Калининграде
СК: В детском саду Калининграда дерево упало на мальчика из-за сильного ветра
Дерево, упавшее в Калининграде на ребёнка. Обложка © Telegram / Калининградский Следком
В Калининграде дерево из-за сильного ветра упало на детсадовца, ему понадобилась экстренная помощь врачей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
Трагедия произошла в Ленинградском районе города. Дерево рухнуло на шестилетнего мальчика, вышедшего на прогулку с воспитателями.
«С травмами ребёнок доставлен в лечебное учреждение. Его жизни ничего не угрожает», — говорится в сообщении СК.
У мальчика диагностирован закрытый перелом правого плеча со смещением костей. Его состояние оценивается как стабильное. СК проводит проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.
А ранее Life.ru сообщал о смерти трёхлетнего мальчика в детском саду на Урале. Предварительно установлено, что он захлебнулся рвотными массами.