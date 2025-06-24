На шестилетнего мальчика рухнуло дерево в детском саду в Калининграде

В Калининграде дерево из-за сильного ветра упало на детсадовца, ему понадобилась экстренная помощь врачей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Трагедия произошла в Ленинградском районе города. Дерево рухнуло на шестилетнего мальчика, вышедшего на прогулку с воспитателями.

«С травмами ребёнок доставлен в лечебное учреждение. Его жизни ничего не угрожает», — говорится в сообщении СК.

У мальчика диагностирован закрытый перелом правого плеча со смещением костей. Его состояние оценивается как стабильное. СК проводит проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.