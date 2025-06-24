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24 июня, 13:58

На шестилетнего мальчика рухнуло дерево в детском саду в Калининграде

СК: В детском саду Калининграда дерево упало на мальчика из-за сильного ветра

Дерево, упавшее в Калининграде на ребёнка. Обложка © Telegram / Калининградский Следком

Дерево, упавшее в Калининграде на ребёнка. Обложка © Telegram / Калининградский Следком

В Калининграде дерево из-за сильного ветра упало на детсадовца, ему понадобилась экстренная помощь врачей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Трагедия произошла в Ленинградском районе города. Дерево рухнуло на шестилетнего мальчика, вышедшего на прогулку с воспитателями.

«С травмами ребёнок доставлен в лечебное учреждение. Его жизни ничего не угрожает», — говорится в сообщении СК.

У мальчика диагностирован закрытый перелом правого плеча со смещением костей. Его состояние оценивается как стабильное. СК проводит проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.

Семилетний мальчик умер во время тихого часа в детском саду под Новгородом
Семилетний мальчик умер во время тихого часа в детском саду под Новгородом

А ранее Life.ru сообщал о смерти трёхлетнего мальчика в детском саду на Урале. Предварительно установлено, что он захлебнулся рвотными массами.

Мария Любицкая
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