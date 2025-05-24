Разгул стихии на Алтае: Река смыла мост, лишив пятерых жителей и их скот связи с миром

Жители одного из сёл Республики Алтай оказались отрезанными от внешнего мира после того, как паводок унёс их единственную переправу. Об этом сообщил глава Улаганского района Айдар Акчин в своём телеграм-канале.

Воды разбушевавшейся реки Башкаус полностью смыли 97-метровый мост, который обеспечивал доступ к летним и зимним фермам, используемым жителями Саратана для выпаса скота и заготовки сена. Как отметил Акчин, «этот мост был единственной переправой через реку».

Место, где была переправа через реку Башкаус. Фото © Telegram / Айдар Акчин

На данный момент пять человек остаются заблокированными на противоположном берегу, им доставляют продовольствие на надувных лодках. Сельская администрация инициировала процесс по восстановлению, запросив 60 миллионов рублей, однако региональный бюджет не располагает такой суммой, что ставит под угрозу оперативность решения проблемы.

«Мы рассматриваем возможность строительства моста хозяйственным способом и подготовим смету на более приемлемую сумму», — подытожил Акчин.