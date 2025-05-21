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21 мая, 00:25

Душераздирающие кадры: В Дагестане отец девятый день ищет упавшего в реку 4-летнего сына

Mash Gor: Отец девятый день ищет сына, упавшего в реку в Дагестане

В Дагестане не прекращаются поиски четырёхлетнего ребёнка, который пропал после падения в реку. Отец мальчика уже девятый день самостоятельно обходит берег, зовёт сына и надеется, что тот жив. Эмоциональные кадры с места трагедии опубликовал Telegram-канал Mash Gor.

Видео © Telegram / Mash Gor

По словам очевидцев, мальчик упал с моста в воду 11 мая. Несмотря на усилия спасателей и работу водолазов, ребёнка пока не нашли. Отец не теряет надежды и не прерывает поиски. Видео, на котором мужчина бродит вдоль берега и зовёт сына, вызвало волну сочувствия в соцсетях. Пользователи пишут слова поддержки и выражают надежду, что мальчика удастся найти.

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В Петербурге девочка-подросток едва не утонула в джакузи из-за своих волос

Ранее двухлетняя девочка из дагестанского села Дардакент утонула в поилке для скота. По данным регионального Следкома, трагедия произошла ещё 10 мая. По факту произошедшего инициирована проверка, направленная на установление причин инцидента.

Обложка © Telegram / Mash Gor

Андрей Васильев
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