Душераздирающие кадры: В Дагестане отец девятый день ищет упавшего в реку 4-летнего сына
Mash Gor: Отец девятый день ищет сына, упавшего в реку в Дагестане
В Дагестане не прекращаются поиски четырёхлетнего ребёнка, который пропал после падения в реку. Отец мальчика уже девятый день самостоятельно обходит берег, зовёт сына и надеется, что тот жив. Эмоциональные кадры с места трагедии опубликовал Telegram-канал Mash Gor.
Видео © Telegram / Mash Gor
По словам очевидцев, мальчик упал с моста в воду 11 мая. Несмотря на усилия спасателей и работу водолазов, ребёнка пока не нашли. Отец не теряет надежды и не прерывает поиски. Видео, на котором мужчина бродит вдоль берега и зовёт сына, вызвало волну сочувствия в соцсетях. Пользователи пишут слова поддержки и выражают надежду, что мальчика удастся найти.
Ранее двухлетняя девочка из дагестанского села Дардакент утонула в поилке для скота. По данным регионального Следкома, трагедия произошла ещё 10 мая. По факту произошедшего инициирована проверка, направленная на установление причин инцидента.
Обложка © Telegram / Mash Gor