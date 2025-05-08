В Петербурге девочка-подросток едва не утонула в джакузи из-за своих волос

В Санкт-Петербурге произошёл несчастный случай: 12-летняя девочка чуть не утонула в джакузи, когда её волосы попали в сливное отверстие, в котором отсутствовала защитная решётка. Об этом информирует «Фонтанка».

Шокирующий инцидент случился 7 мая в банном комплексе, расположенном на Комендантском проспекте. Во время купания в джакузи школьница нырнула, однако свою шевелюру в пучок не собрала. В этот момент её длинные волосы оказались втянуты в слив насоса из-за отсутствия защитной решётки на нём. Девочку вытащили из воды в бессознательном состоянии.

Пострадавшую экстренно доставили в больницу, где она сейчас находится под наблюдением врачей.