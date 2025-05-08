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8 мая, 19:10

В Петербурге девочка-подросток едва не утонула в джакузи из-за своих волос

«Фонтанка»: В Петербурге школьница едва не утонула в джакузи из-за длинных волос

Обложка © Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Daria Lixovetckay

Обложка © Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Daria Lixovetckay

В Санкт-Петербурге произошёл несчастный случай: 12-летняя девочка чуть не утонула в джакузи, когда её волосы попали в сливное отверстие, в котором отсутствовала защитная решётка. Об этом информирует «Фонтанка».

Шокирующий инцидент случился 7 мая в банном комплексе, расположенном на Комендантском проспекте. Во время купания в джакузи школьница нырнула, однако свою шевелюру в пучок не собрала. В этот момент её длинные волосы оказались втянуты в слив насоса из-за отсутствия защитной решётки на нём. Девочку вытащили из воды в бессознательном состоянии.

Пострадавшую экстренно доставили в больницу, где она сейчас находится под наблюдением врачей.

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Ранее сообщалось, что три школьницы и молодой человек отравились водкой и запрещёнными веществами на рэп-концерте в Петербурге. Алкоголем их угостил неизвестный мужчина, который также отдыхал на музыкальном мероприятии.

Алиса Хуссаин
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