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8 мая, 13:15

Хотел познакомиться: На Кубани пьяный ухажёр разбил бокал об голову девушки в баре

МВД Краснодара начало проверку после избиения девушки в баре

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ajax9

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ajax9

Конфликт между двумя компаниями в баре на улице Володи Головатого в Краснодаре перерос в драку. Причиной стали навязчивые попытки мужчин познакомиться с женщинами.

Инцидент в краснодарском баре. Видео © VK / «ЧП ЮГ»

Как передаёт слова пострадавшей «ЧП ЮГ», во время отдыха в баре к девушкам начали приставать молодые люди, снимая их на видео. После просьб прекратить съёмку вспыхнул конфликт, в ходе которого один из парней ударил девушку бокалом по голове. Осколки разорвали всю щёку пострадавшей.

«Они ушли, я истекала кровью, меня довели до травмы, где мне вызвали скорую», — рассказала девушка.

Краснодарская полиция начала проверку по факту произошедшего.

Поножовщиной закончилась ссора двух компаний возле бара в Калининграде
Поножовщиной закончилась ссора двух компаний возле бара в Калининграде

А ранее Life.ru сообщал, что в Уфе два человека пострадали в результате поножовщины у клуба. Пострадавшие самостоятельно обратились за помощью.

Мария Любицкая
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