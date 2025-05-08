Хотел познакомиться: На Кубани пьяный ухажёр разбил бокал об голову девушки в баре
МВД Краснодара начало проверку после избиения девушки в баре
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ajax9
Конфликт между двумя компаниями в баре на улице Володи Головатого в Краснодаре перерос в драку. Причиной стали навязчивые попытки мужчин познакомиться с женщинами.
Инцидент в краснодарском баре. Видео © VK / «ЧП ЮГ»
Как передаёт слова пострадавшей «ЧП ЮГ», во время отдыха в баре к девушкам начали приставать молодые люди, снимая их на видео. После просьб прекратить съёмку вспыхнул конфликт, в ходе которого один из парней ударил девушку бокалом по голове. Осколки разорвали всю щёку пострадавшей.
«Они ушли, я истекала кровью, меня довели до травмы, где мне вызвали скорую», — рассказала девушка.
Краснодарская полиция начала проверку по факту произошедшего.
А ранее Life.ru сообщал, что в Уфе два человека пострадали в результате поножовщины у клуба. Пострадавшие самостоятельно обратились за помощью.