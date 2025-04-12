В Уфе два человека пострадали в результате поножовщины у клуба VGOSTIBAR

Драка с поножовщиной произошла сегодня, 12 апреля, в Уфе на улице Коммунистической. Всё случилось рядом с караоке-клубом VGOSTIBAR, на месте работает полиция, сообщает телеграм-канал Mash Batash.

В результате ночного инцидента пострадали два человека. Они обратились за медицинской помощью с телесными повреждениями. На данный момент правоохранительные органы выясняет все детали произошедшего инцидента.

Ранее Life.ru рассказал о поножовщине, случившейся в Улан-Удэ. Два подростка распивали алкоголь дома и неожиданно поругались между собой. В итоге один из школьников схватил нож и ударил другого в грудь, отчего пострадавший скончался на месте. Преступник сбежал из квартиры и избавился от улик в ближайшем сугробе.