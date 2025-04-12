Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 апреля, 09:05

В Уфе два человека пострадали в результате поножовщины у клуба VGOSTIBAR

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Denis Andricic

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Denis Andricic

Драка с поножовщиной произошла сегодня, 12 апреля, в Уфе на улице Коммунистической. Всё случилось рядом с караоке-клубом VGOSTIBAR, на месте работает полиция, сообщает телеграм-канал Mash Batash.

В результате ночного инцидента пострадали два человека. Они обратились за медицинской помощью с телесными повреждениями. На данный момент правоохранительные органы выясняет все детали произошедшего инцидента.

Айтишник из России задержан в Таиланде после дебоша в баре
Айтишник из России задержан в Таиланде после дебоша в баре

Ранее Life.ru рассказал о поножовщине, случившейся в Улан-Удэ. Два подростка распивали алкоголь дома и неожиданно поругались между собой. В итоге один из школьников схватил нож и ударил другого в грудь, отчего пострадавший скончался на месте. Преступник сбежал из квартиры и избавился от улик в ближайшем сугробе.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Происшествия
  • Башкортостан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar