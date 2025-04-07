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7 апреля, 05:38

Айтишник из России задержан в Таиланде после дебоша в баре

SHOT: Российский IT-специалист задержан в Таиланде после дебоша в баре Паттайи

Российский IT-специалист задержан в Таиланде после дебоша в баре Паттайи. 22-летний Алексей из Волгограда перестал выходить на связь с семьей после инцидента. Его мать пыталась нанять частного детектива для поисков сына.

Айтишник Алексей из Волгограда. Обложка © Telegram / SHOT

Айтишник Алексей из Волгограда. Обложка © Telegram / SHOT

Как пишет телеграм-канал SHOT, Алексей прилетел в Паттайю 22 марта и остановился в отеле Royal Star Suits. Он регулярно общался с матерью, рассказывая о своих планах. Последний видеозвонок состоялся вечером 4 апреля, после чего связь прервалась. Мать заподозрила аварию или задержание полицией и начала поиски.

Через два дня тайская полиция привезла Алексея в отель за деньгами и позволила позвонить матери. Он признался в хулиганстве в баре, после чего его снова увезли в участок. Дальнейшая судьба Алексея неизвестна.

Ранее у Алексея уже были неприятности в Таиланде. В прошлом году на Пхукете его якобы опоили, и у него украли деньги и ценности.

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Ранее сообщалось, что российские туристы столкнулись с опасными клещами, которые испортили им отпуск в Таиланде. С нападением паукообразных столкнулись наши соотечественники, которые отдыхали в Патонге на Пхукете.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Мария Любицкая
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