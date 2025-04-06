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6 апреля, 10:12

Подросток из России чуть не умер в Таиланде из-за инфаркта

SHOT: У 15-летнего подростка из России случился инфаркт в Таиланде после ОРВИ

В Таиланде 15-летний парень из Хабаровска едва не лишился жизни из-за инфаркта, спровоцированного, как уверяют местные врачи, обычной простудой.

У подростка из России случился инфаркт в Таиланде. Фото © Telegram / SHOT

У подростка из России случился инфаркт в Таиланде. Фото © Telegram / SHOT

По данным SHOT, ночью подросток пожаловался матери на боль в руке — сначала решили, что он её отлежал, но вскоре боль перекинулась в грудь. В 4 утра его доставили в больницу Паттайи. Там заподозрили инфаркт и потребовали срочное шунтирование, запросив 100 тысяч бат (около 245 тысяч рублей) депозита. Пока семья связывалась со страховой, состояние мальчика рухнуло до критического, и его экстренно забрали в реанимацию.

У подростка из России случился инфаркт в Таиланде. Фото © Telegram / SHOT

У подростка из России случился инфаркт в Таиланде. Фото © Telegram / SHOT

Близкие рассказали: всё началось с ОРВИ, которым мать заразила сына. У подростка инфекция дала редкое осложнение на сердце, потребовалось хирургическое вмешательство. Операция прошла удачно, парень очнулся, а страховая взяла расходы на себя. Семья пока остаётся в Таиланде.

В Таиланде перевернулся автобус с туристами, пострадали более 20 человек
В Таиланде перевернулся автобус с туристами, пострадали более 20 человек

Трагедии с участием россиян в Таиланде не редкость. Так, ранее автобус с российскими туристами попал в аварию на острове Пхукет. Также в конце января там попала в жуткую аварию на байке россиянка. Для неё искали доноров крови, так как у туристки вторая отрицательная группа. Спустя некоторое время она скончалась. Недавно россиянина разорвало на части в страшном ДТП в Таиланде. В начале апреля там же умер рэпер Паша Техник.

Обложка ©

SHOT

Оксана Попова
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