Подросток из России чуть не умер в Таиланде из-за инфаркта

По данным SHOT, ночью подросток пожаловался матери на боль в руке — сначала решили, что он её отлежал, но вскоре боль перекинулась в грудь. В 4 утра его доставили в больницу Паттайи. Там заподозрили инфаркт и потребовали срочное шунтирование, запросив 100 тысяч бат (около 245 тысяч рублей) депозита. Пока семья связывалась со страховой, состояние мальчика рухнуло до критического, и его экстренно забрали в реанимацию.