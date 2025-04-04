В Таиланде перевернулся автобус с туристами, пострадали более 20 человек
Место происшествия. Обложка © VK / Мы живём в Таиланде
В южной провинции Таиланда Сураттхани перевенулся автобус с туристами. Внутри находились 40 пассажиров, пострадал 21 человек, проинформировали в туристической полиции королевства.
Как сообщили в ведомстве, шестеро из пострадавших — туристы из Великобритании, Нидерландов, ФРГ и Малайзии — были доставлены в больницу. У остальных лёгкие травмы. Авария случилась в полдень по местному времени. Пока неизвестно, были ли среди пассажиров россияне.
Ранее Life.ru рассказывал о столкновении рейсового автобуса с фурой в Крыму. К несчастью, шестеро пассажиров автобуса погибли. Водитель маршрутного транспорта позже объяснил, что его ослепило солнце и он не увидел грузовик, который стоял на обочине. Освидетельствование показало, что он был трезв.