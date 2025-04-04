В Таиланде перевернулся автобус с туристами, пострадали более 20 человек

Как сообщили в ведомстве, шестеро из пострадавших — туристы из Великобритании, Нидерландов, ФРГ и Малайзии — были доставлены в больницу. У остальных лёгкие травмы. Авария случилась в полдень по местному времени. Пока неизвестно, были ли среди пассажиров россияне.