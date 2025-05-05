В Петербурге водка и наркотики довели трёх школьниц от рэп-концерта до больницы

В Санкт-Петербурге после концерта рэперов Kai Angel и 9mice три школьницы и мужчина были госпитализированы с отравлением. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошёл в клубе «А2». Состояние одной из несовершеннолетних оценивается как тяжёлое. По предварительным данным, её угостил водкой незнакомый мужчина в очереди в клуб.

У другой школьницы диагностировано отравление психотропными веществами. При ней была обнаружена ампула, предположительно, с мефедроном. Третья девочка также получила отравление. Кроме того, был госпитализирован мужчина с отравлением спиртным, выпитым в том же месте.