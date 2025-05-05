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5 мая, 07:35

В Петербурге водка и наркотики довели трёх школьниц от рэп-концерта до больницы

В Петербурге три школьницы и парень отравились водкой и веществами на концерте

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Artie Medvedev

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Artie Medvedev

В Санкт-Петербурге после концерта рэперов Kai Angel и 9mice три школьницы и мужчина были госпитализированы с отравлением. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошёл в клубе «А2». Состояние одной из несовершеннолетних оценивается как тяжёлое. По предварительным данным, её угостил водкой незнакомый мужчина в очереди в клуб.

У другой школьницы диагностировано отравление психотропными веществами. При ней была обнаружена ампула, предположительно, с мефедроном. Третья девочка также получила отравление. Кроме того, был госпитализирован мужчина с отравлением спиртным, выпитым в том же месте.

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Ранее сообщалось, что на бесплатном концерте рэпера Samra в Берлине пострадали 13 человек. Первоначально кто-то распылил слезоточивый газ, а затем возникла драка между зрителями.

Наталья Афонина
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