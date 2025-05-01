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1 мая, 15:52

Попавшая в еду мёртвая змея привела к массовому отравлению школьников

В Индии более ста детей отравились из-за мёртвой змеи в школьном обеде

Обложка © Life.ru / Kandinsky 3.1

Обложка © Life.ru / Kandinsky 3.1

В Индии расследуется ЧП в школе Патны (штат Бихар), где произошло массовое отравление детей. Национальный комитет по правам человека предполагает, что причиной отравления могла стать мёртвая змея, обнаруженная в школьном обеде. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Индии.

Ведомство опубликовало заявление, в котором говорится, что по результатам анализа информации в СМИ, комиссия установила факты нарушения рецептуры и технологии приготовления блюд в школьных столовых. Как выяснилось, повар подал еду детям, вытащив из неё мёртвую змею.

В результате инцидент, произошедший ещё 24 апреля, привел к болезни более ста учеников школы.

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Ранее сообщалось, что в Альметьевске в Татарстане возбуждено уголовное дело после массового заражения кишечной инфекцией. Пострадали 14 человек, в том числе четверо детей, которые посещали кафе, открывшееся менее недели назад.

Ольга Сливченко
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