Попавшая в еду мёртвая змея привела к массовому отравлению школьников

В Индии расследуется ЧП в школе Патны (штат Бихар), где произошло массовое отравление детей. Национальный комитет по правам человека предполагает, что причиной отравления могла стать мёртвая змея, обнаруженная в школьном обеде. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Индии.

Ведомство опубликовало заявление, в котором говорится, что по результатам анализа информации в СМИ, комиссия установила факты нарушения рецептуры и технологии приготовления блюд в школьных столовых. Как выяснилось, повар подал еду детям, вытащив из неё мёртвую змею.

В результате инцидент, произошедший ещё 24 апреля, привел к болезни более ста учеников школы.