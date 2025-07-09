Не менее 9 человек погибли в результате обрушения моста на западе Индии
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Трагедия произошла в городе Вадодара, штат Гуджарат (западная Индия), где обрушение моста привело к гибели девяти человек, как сообщает телеканал NDTV.
Инцидент произошёл в утренний час пик, в среду, когда мост внезапно рухнул. Несколько транспортных средств, находившихся на мосту в момент обрушения, упали в воду. Несмотря на незамедлительное начало спасательной операции, сохранить жизни девятерым не удалось. Несколько пострадавших были извлечены из-под завалов и из воды и доставлены в медицинские учреждения для оказания помощи.
Власти оперативно приняли меры, оцепив территорию происшествия. В настоящее время ведется расследование с целью установления причин, приведших к обрушению моста.
А ранее трагический инцидент произошёл на религиозном фестивале в Индии, где в результате возникшей давки погибли три человека, а более пятидесяти получили ранения различной степени тяжести. Инцидент случился в непосредственной близости от храма, где собралось свыше 1,5 тысячи паломников, готовящихся к религиозным торжествам. Согласно предварительным данным, причиной трагедии стало неожиданное прибытие двух грузовых автомобилей, перевозивших дрова, которые предназначались для проведения ритуальных обрядов. Это спровоцировало панику и, как следствие, неконтролируемую давку в плотной толпе.