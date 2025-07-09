Не менее 9 человек погибли в результате обрушения моста на западе Индии

Трагедия произошла в городе Вадодара, штат Гуджарат (западная Индия), где обрушение моста привело к гибели девяти человек, как сообщает телеканал NDTV.

Инцидент произошёл в утренний час пик, в среду, когда мост внезапно рухнул. Несколько транспортных средств, находившихся на мосту в момент обрушения, упали в воду. Несмотря на незамедлительное начало спасательной операции, сохранить жизни девятерым не удалось. Несколько пострадавших были извлечены из-под завалов и из воды и доставлены в медицинские учреждения для оказания помощи.

Власти оперативно приняли меры, оцепив территорию происшествия. В настоящее время ведется расследование с целью установления причин, приведших к обрушению моста.