Три человека погибли в жуткой давке на религиозном фестивале в Индии

В результате давки на крупном фестивале Джаганнатх Ратх Ятра в городе Пури индийского штата Одиша погибли трое и пострадали более 50 человек. Об этом сообщила газета Hindustan Times.

Трагедия произошла у храма, где собралось свыше полутора тысяч паломников в преддверии религиозного праздника. Причиной давки стало прибытие двух грузовиков с дровами, предназначенными для ритуалов. Возникшая паника привела к тому, что люди начали отступать и падать, что и спровоцировало давку. Несколько человек находятся в критическом состоянии.

По словам очевидцев, организация движения людей у храма была неудовлетворительной. Не было чёткого регулирования потоков, отсутствовали раздельные вход и выход. Кроме того, не был обеспечен контроль за движением грузового транспорта. В результате расследования инцидента два высокопоставленных офицера полиции Пури были временно отстранены от исполнения обязанностей.