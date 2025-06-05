В результате давки у стадиона в индийском Бангалоре погибли 11 человек

В индийском городе Бангалор произошла массовая давка, унёсшая жизни как минимум 11 человек. Трагедия разыгралась у стадиона «Чиннасвами», где тысячи фанатов собрались поздравить команду Royal Challengers Bengaluru с первой за 18 лет победой в индийской премьер-лиге по крикету.

По данным телеканала News18, количество желающих попасть на мероприятие значительно превысило ожидания организаторов. В социальных сетях появились шокирующие кадры: охваченная паникой толпа, полицейские, выносящие потерявших сознание людей и срочно доставляющие их в ближайшие больницы. Для наведения порядка правоохранителям пришлось применить силу.

Давка у стадиона в индийском Бангалоре. Видео © Х / NDTV

Число пострадавших продолжает уточняться — первоначально сообщалось о семи погибших, но затем цифра выросла до одиннадцати. По последним данным, несколько десятков человек получили травмы, часть из них находится в тяжёлом состоянии. Местные власти пока не дали официальных комментариев о точном количестве жертв.