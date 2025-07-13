Число пострадавших при обрушении моста в Вологодской области выросло до 12
Обложка © VK / Дмитрий Мишенёв
Количество пострадавших при обрушении пешеходного моста в Никольском округе Вологодской области растёт. Всего пострадали 12 человек, трое из них находятся в больнице, один — в областном центре. Остальные проходят лечение амбулаторно. Об этом сообщил глава округа Дмитрий Мишенев.
«Два человека в стационаре, состояние стабильное, один пациент находится в областном травматологическом центре, девять человек проходят амбулаторное лечение на дому», — уточнил он.
Причины обрушения моста пока не называются. На месте работают специалисты, проводится проверка состояния конструкции.
Напомним, что обрушение моста произошло вчера, 12 июля, во время крёстного хода. В момент ЧП на мосту находились участники шествия. По данным властей, шесть человек сразу после происшествия были госпитализированы в центральную районную больницу. Губернатор Георгий Филимонов взял ситуацию под личный контроль. Вчера было известно о 8 пострадавших, но по новым данным их больше.