Число пострадавших при обрушении моста в Вологодской области выросло до 12

Количество пострадавших при обрушении пешеходного моста в Никольском округе Вологодской области растёт. Всего пострадали 12 человек, трое из них находятся в больнице, один — в областном центре. Остальные проходят лечение амбулаторно. Об этом сообщил глава округа Дмитрий Мишенев.

«Два человека в стационаре, состояние стабильное, один пациент находится в областном травматологическом центре, девять человек проходят амбулаторное лечение на дому», — уточнил он.

Причины обрушения моста пока не называются. На месте работают специалисты, проводится проверка состояния конструкции.