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13 июля, 12:26

Число пострадавших при обрушении моста в Вологодской области выросло до 12

Обложка © VK / Дмитрий Мишенёв

Обложка © VK / Дмитрий Мишенёв

Количество пострадавших при обрушении пешеходного моста в Никольском округе Вологодской области растёт. Всего пострадали 12 человек, трое из них находятся в больнице, один — в областном центре. Остальные проходят лечение амбулаторно. Об этом сообщил глава округа Дмитрий Мишенев.

«Два человека в стационаре, состояние стабильное, один пациент находится в областном травматологическом центре, девять человек проходят амбулаторное лечение на дому», — уточнил он.

Причины обрушения моста пока не называются. На месте работают специалисты, проводится проверка состояния конструкции.

В Вологодской области показали фото моста, рухнувшего во время крестного хода
В Вологодской области показали фото моста, рухнувшего во время крестного хода

Напомним, что обрушение моста произошло вчера, 12 июля, во время крёстного хода. В момент ЧП на мосту находились участники шествия. По данным властей, шесть человек сразу после происшествия были госпитализированы в центральную районную больницу. Губернатор Георгий Филимонов взял ситуацию под личный контроль. Вчера было известно о 8 пострадавших, но по новым данным их больше.

Милена Скрипальщикова
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