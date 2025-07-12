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Регион
12 июля, 17:14

Пять человек находятся в больнице после обрушения моста под Вологдой

Обложка © VK / Дмитрий Мишенёв

Обложка © VK / Дмитрий Мишенёв

Восемь человек, которые пострадали в результате обрушения подвесного моста в Вологодской области во время крёстного хода, получают медицинскую помощь. Одна из раненых находится в тяжёлом состоянии. Такие сведенья передаёт глава Никольского муниципального округа Дмитрий Мишенёв.

«Три человека остаются в Центральной районной больнице. Состояние одной пациентки оценивается как тяжёлое, готовится её транспортировка санавиацией в город Вологда», — написал он на своей странице «ВКонтакте».

Двое пациентов находятся наблюдением врачей в больнице Никольска. Состояние пяти пострадавших, в том числе 13-летней девочки, позволило отпустить их домой на амбулаторное лечение. Медики будут контролировать их состояние. По словам Мишенёва, он находится на постоянной связи с врачами и экстренными службами. На данный момент продолжается работа по ликвидации последствий происшествия.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры региона, по факту инцидента организованы проверочные мероприятия. В СУ СК России по Вологодской области также проводятся расследования для установления обстоятельств произошедшего.

В Вологодской области показали фото моста, рухнувшего во время крестного хода
В Вологодской области показали фото моста, рухнувшего во время крестного хода

Напомним, что инцидент произошёл 12 июля. В Вологодской области Никольского округа подвесной мост, соединяющий посёлок Дуниловский и деревню Дунилово, во время крёстного похода обрушился. На момент происшествия на мосту находились около 25 человек, восемь из них пострадали, включая ребёнка.

Юлия Сафиулина
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