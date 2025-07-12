Пять человек находятся в больнице после обрушения моста под Вологдой

Восемь человек, которые пострадали в результате обрушения подвесного моста в Вологодской области во время крёстного хода, получают медицинскую помощь. Одна из раненых находится в тяжёлом состоянии. Такие сведенья передаёт глава Никольского муниципального округа Дмитрий Мишенёв.

«Три человека остаются в Центральной районной больнице. Состояние одной пациентки оценивается как тяжёлое, готовится её транспортировка санавиацией в город Вологда», — написал он на своей странице «ВКонтакте».

Двое пациентов находятся наблюдением врачей в больнице Никольска. Состояние пяти пострадавших, в том числе 13-летней девочки, позволило отпустить их домой на амбулаторное лечение. Медики будут контролировать их состояние. По словам Мишенёва, он находится на постоянной связи с врачами и экстренными службами. На данный момент продолжается работа по ликвидации последствий происшествия.