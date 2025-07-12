Пять человек находятся в больнице после обрушения моста под Вологдой
Обложка © VK / Дмитрий Мишенёв
Восемь человек, которые пострадали в результате обрушения подвесного моста в Вологодской области во время крёстного хода, получают медицинскую помощь. Одна из раненых находится в тяжёлом состоянии. Такие сведенья передаёт глава Никольского муниципального округа Дмитрий Мишенёв.
«Три человека остаются в Центральной районной больнице. Состояние одной пациентки оценивается как тяжёлое, готовится её транспортировка санавиацией в город Вологда», — написал он на своей странице «ВКонтакте».
Двое пациентов находятся наблюдением врачей в больнице Никольска. Состояние пяти пострадавших, в том числе 13-летней девочки, позволило отпустить их домой на амбулаторное лечение. Медики будут контролировать их состояние. По словам Мишенёва, он находится на постоянной связи с врачами и экстренными службами. На данный момент продолжается работа по ликвидации последствий происшествия.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры региона, по факту инцидента организованы проверочные мероприятия. В СУ СК России по Вологодской области также проводятся расследования для установления обстоятельств произошедшего.
Напомним, что инцидент произошёл 12 июля. В Вологодской области Никольского округа подвесной мост, соединяющий посёлок Дуниловский и деревню Дунилово, во время крёстного похода обрушился. На момент происшествия на мосту находились около 25 человек, восемь из них пострадали, включая ребёнка.