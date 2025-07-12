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12 июля, 13:18

В Вологодской области показали фото моста, рухнувшего во время крестного хода

Обрушившийся мост в Вологодской области. Обложка © Telegram / Дмитрий Мишенёв

Обрушившийся мост в Вологодской области. Обложка © Telegram / Дмитрий Мишенёв

Появились первые фото с места ЧП в Вологодской области, где подвесной пешеходный мост между деревней Дунилово и посёлком Дуниловский рухнул во время крестного хода. Информацию об инциденте подтвердил глава округа Дмитрий Мишенёв в своём телеграм-канале.

«Ситуация находится на моем личном контроле. Делаем всё возможное, чтобы оперативно реагировать и поддержать людей», — заявил глава округа.

По предварительным данным, пострадали восемь человек — всех доставили в Никольскую центральную районную больницу. Характер травм уточняется. На месте продолжают работу экстренные службы, а в здании местной администрации проходит заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

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Напомним, в Вологодской области обрушился подвесной мост во время крестного хода. Изначально сообщалось, что шесть человек получили травмы и были госпитализированы в центральную районную больницу, однако затем их количество увеличилось. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов лично взял ситуацию под контроль.

Мария Любицкая
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