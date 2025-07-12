В Вологодской области показали фото моста, рухнувшего во время крестного хода
Обрушившийся мост в Вологодской области. Обложка © Telegram / Дмитрий Мишенёв
Появились первые фото с места ЧП в Вологодской области, где подвесной пешеходный мост между деревней Дунилово и посёлком Дуниловский рухнул во время крестного хода. Информацию об инциденте подтвердил глава округа Дмитрий Мишенёв в своём телеграм-канале.
«Ситуация находится на моем личном контроле. Делаем всё возможное, чтобы оперативно реагировать и поддержать людей», — заявил глава округа.
По предварительным данным, пострадали восемь человек — всех доставили в Никольскую центральную районную больницу. Характер травм уточняется. На месте продолжают работу экстренные службы, а в здании местной администрации проходит заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.
Напомним, в Вологодской области обрушился подвесной мост во время крестного хода. Изначально сообщалось, что шесть человек получили травмы и были госпитализированы в центральную районную больницу, однако затем их количество увеличилось. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов лично взял ситуацию под контроль.