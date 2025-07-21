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Регион
21 июля, 08:01

В Наро-Фоминском районе из-за дождей обрушился мост

В Наро-Фоминском районе обрушился мост из-за мощных ливней, накрывших Подмосковье. Из-за этого три населённых пункта отрезаны от сообщения.

В Наро-Фоминском районе обрушился мост из-за мощных ливней. Видео © Telegram/Новости Наро-Фоминска

По данным источника ТАСС, бетонный мост размыло ночью, он рухнул. В итоге от сообщения отрезаны часть деревни Алексино, СНТ «Верейское» и «Исьма». Пока спасатели переправляют местных жителей на лодке, но уже начаты работы по демонтажу и прокладке переправы.

Работы планируется завершить до обеда понедельника.

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Напомним, улицы Москвы и области превратились в бурные реки из-за тропических ливней, накрывших регион ночью 21 июля. Такая ситуация наблюдается и в ряде областей Центральной России. В столице за сутки выпало уже до трети от нормы осадков.

Обложка © Telegram/Новости Наро-Фоминска

Александра Вишнякова
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