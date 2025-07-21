В Наро-Фоминском районе из-за дождей обрушился мост
В Наро-Фоминском районе обрушился мост из-за мощных ливней, накрывших Подмосковье. Из-за этого три населённых пункта отрезаны от сообщения.
В Наро-Фоминском районе обрушился мост из-за мощных ливней. Видео © Telegram/Новости Наро-Фоминска
По данным источника ТАСС, бетонный мост размыло ночью, он рухнул. В итоге от сообщения отрезаны часть деревни Алексино, СНТ «Верейское» и «Исьма». Пока спасатели переправляют местных жителей на лодке, но уже начаты работы по демонтажу и прокладке переправы.
Работы планируется завершить до обеда понедельника.
Напомним, улицы Москвы и области превратились в бурные реки из-за тропических ливней, накрывших регион ночью 21 июля. Такая ситуация наблюдается и в ряде областей Центральной России. В столице за сутки выпало уже до трети от нормы осадков.
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