Появилось видео с места обрушения моста в подмосковной деревне Алексино

В деревне Алексино, расположенной в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья, произошёл обвал моста. Причиной разрушения стали обильные дожди, вызвавшие подмыв конструкции. Обстановку на месте обрушения моста показал корреспондент 360.ru.

Обстановка на месте обрушения моста в Подмосковье. Видео © 360.ru

В настоящее время на месте инцидента задействованы экстренные службы. Мост имеет небольшие размеры и не обладает сложными несущими элементами, что предполагает оперативное восстановление. По данным телеканала, для удобства жителей спасателями была быстро организована временная переправа, обеспечивающая безопасное передвижение пешеходов.

«Речка небольшая, но, тем не менее, из-за аномальных осадков, которые у нас повсеместно в средней полосе России и в Подмосковье в частности, уровень воды поднялся, подмыло этот мост, и он просто обрушился», — отметил репортёр.