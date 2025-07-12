В Чите развернули оперштаб на фоне резкого подъёма уровня воды в реке

В Чите за несколько часов уровень воды в реке поднялся на 82 сантиметра и достиг 3,4 метра. Город готовится к удару паводка: спасатели начали эвакуацию жителей из подтопленных районов. На местах работает первый заместитель губернатора Забайкальского края Александра Осипова Александр Костенко, сообщил об этом сам губернатор. На месте работают 44 специалиста и 19 единиц техники от МЧС.

В Чите за несколько часов уровень воды в реке поднялся на 82 сантиметра и достиг 3,4 метра. Видео © Telegram / Чита

Спасатели работают в садоводческом товариществе «Островок», где на фоне размытых насыпей вода затопила приусадебные участки. Гребень паводковой волны приближается к микрорайону Каштак, СНТ «Строитель» и другим дачным кооперативам ниже по течению. В зоне угрозы остаются десятки домов. На месте развёрнут оперативный штаб, продолжаются работы по подсыпке защитных дамб и грунта. Эвакуация населения уже началась.