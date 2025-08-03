Движение через Молдавановский перевал после сошедшего селя восстановлено
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Движение через Молдавановский перевал полностью восстановлено в обоих направлениях. При этом на трассе Новороссийский — Геленджик временно запретили проезд грузовиков, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
«Из-за схода селевых масс движение транспорта на дороге М-4 «Дон» в районе 1414 км в направлении Джубги осуществлялось по одной полосе. По сообщению «Автодора», для расчистки проезжай части прибыла необходимая техника. Как отмечают в Госавтоинспеции Кубани, в настоящее время движение восстановлено в обе стороны», — сказано в публикации.
Одновременно на участке М-4 «Дон» со стороны Новороссийска в направлении Геленджика ввели временный запрет для грузовиков. Как пояснили в ГИБДД, автобусы и легковые автомобили следуют без ограничений.
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